Автор: Алексей Келэвро

Начальника полиции Заларинского района поймали на взятке

Опубликовано: 26.05.2017 15:03

Известно, что Эдуард Рогов временно исполнял обязанности руководителя местного отделения. Его подозревают в получении денег от предпринимателя за покровительство в делах, предположительно, в лесной сфере.

Как только это стало известно, полицейского задержали сотрудники ФСБ и оперативники отдела собственной безопасности. Сейчас майор полиции Эдуард Рогов находится под стражей. Идет следствие. Предстоит установить возможных причастных лиц и свидетелей.