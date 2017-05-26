Начальника полиции Заларинского района поймали на взятке

По данным ЦБР (2017.05.26)
Выпуск новостей за 25.05.2017 (58.54)
Известно, что Эдуард Рогов временно исполнял обязанности руководителя местного отделения. Его подозревают в получении денег от предпринимателя за покровительство в делах, предположительно, в лесной сфере.
Как только это стало известно, полицейского задержали сотрудники ФСБ и оперативники отдела собственной безопасности. Сейчас майор полиции Эдуард Рогов находится под стражей. Идет следствие. Предстоит установить возможных причастных лиц и свидетелей.