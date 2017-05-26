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Автор:
Маргарита Кислицына

"Простые герои": спасение людей на пожаре

Опубликовано: 26.05.2017 14:29

Изображение Навстречу чужой беде. Пример бесстрашия и верности долгу показал полицейский из Киренского района. О чем думает человек, рискуя собственной жизнью ради спасения других? И что заставляет действовать смело и решительно перед лицом смертельной опасности? Ответ в рубрике "Простые герои".

Повторяя маршрут того дня, капитан Лаптев вспоминает: возвращались с места ДТП в составе следственно-оперативной группы. Увидели столб черного дыма. Горела ферма. "Народу не так много было, видимо, пожар только занялся. Начали принимать участие активное в тушении пожара. Часть сотрудников регулировала дорожное движение", - говорит Николай Лаптев, старший инспектор БДД.

Ферму в поселке Макарово Киренского района огонь уничтожил полностью, оставив только груду строительных обломков. Тушить разбушевавшееся пламя полицейские начали своими силами. В какой-то момент Николай услышал крик. Один из работников фермы провалился с крыши в горящее здание. "Здесь леса металлические были. Вот, видимо, все, что от них осталось. По ним я и вскарабкался наверх, на крышу. Подбежал к пролому в крыше. Вытащил человека и передал снова на эти леса, то есть тут местные жители прибежали", - рассказывает Николай Лаптев.

Тот самый рабочий Геннадий Григорьев признается: сам бы точно не выбрался. При падении повредил позвоночник. "Я упал и ударился спиной. И все, я перевернуться не могу. Здесь сверху заметили, что я провалился, закричали, что человек туда упал", - добавляет Геннадий Григорьев, рабочий сгоревшей фермы с.Макарово.

За мужество Николая Лаптева, как и еще десятерых полицейских из разных регионов России удостоили государственной награды. Медаль инспектор Киренского района получил из рук главы МВД Владимира Колокольцева. "Они показали настоящий пример героизма, бесстрашия и верности долгу", - сказал Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ.

Капитан Лаптев говорит: в тот момент думал не о наградах, а о том, чтобы человека спасти и самому остаться в живых. Ведь дома полицейского ждут жена и трое детей.

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