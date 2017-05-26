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Автор:
Виктория Малая

В Братском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем

Опубликовано: 26.05.2017 14:26

Изображение В Братском районе дознаватели устанавливают причину пожара в садоводствах. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя уничтожило дома на территории дачных кооперативов "Калинка" и "Черная смородина". Они располагаются в Вихоревском муниципальном образовании.

Первое воспламенение потушили сами дачники подручными средствами. Но через некоторое время огонь вспыхнул снова, буквально в ста метрах от первого очага. Из-за сильного ветра он быстро распространился по сухой растительности, охватив постройки и заброшенные строения. "Основные причины таких пожаров - это неосторожное обращение с огнем, нарушение эксплуатации печного оборудования. У нас садоводства очень оригинальные. При наличии десяти домиков, которые есть, у нас участков двадцать, проросшие травой, неэксплуатируемые. И, соответственно, любой пал травы, который возникает, он несет угрозу оставшимся строениям", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области.

Между тем председателям садоводств неоднократно выдавались предписания о сносе нежилых строений и уборке растительности. Но требования так и не были услышаны. Сейчас комиссия устанавливает ущерб от пожара.

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