Автор: Внеш. корр.

В Приангарье горит почти 14 тысяч гектаров леса

Опубликовано: 26.05.2017 14:23

В 17 раз возросла площадь лесных пожаров в Иркутской области за прошедшие сутки. В огне почти 14 тысяч гектаров, сообщило утром агентство irk.ru. Регион на втором месте по лесным пожарам в Сибирском округе. На первом месте Красноярский край: там горит более 15 тысяч гектаров леса.

По оперативной информации регионального министерства лесного комплекса, на территории Бирюсинского лесничества бушуют два крупных пожара. В Тайшетском и Братском районах огонь распространился на площади в сотни гектаров. Всего на борьбу с лесными пожарами направили 560 человек, задействовали 190 единиц наземной техники. Усилена и авиагруппировка. В тушении и наблюдении участвуют 4 борта.