Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" от 25.05.2017

Опубликовано: 25.05.2017 22:36

Документальный фильм о Валентине Распутине снимает молодой режиссер Юлия Бывшева. Сегодня она гость программы "Разговор о важном". Выпускница ВГИКа, ученица легендарного мастера Сергея Мирошниченко, обладательница призов и наград престижных кинофестивалей расскажет, как после учебы в Москве оказалась в Иркутске, почему в сибирском городе для кинематографиста не меньше возможностей, чем в столице, и, конечно, о работе над новым фильмом.