Автор: Внеш. корр.

"Разговор о важном" с Юлией Бывшевой в эфире канала "Домашний" в 19.30

Опубликовано: 25.05.2017 18:11

Документальный фильм о Валентине Распутине снимает молодой режиссер Юлия Бывшева. Сегодня она станет гостем программы "Разговор о важном". Выпускница ВГИКа, ученица легендарного мастера Сергея Мирошниченко, обладательница призов и наград престижных кинофестивалей расскажет, как после учебы в Москве оказалась в Иркутске, почему в сибирском городе для кинематографиста не меньше возможностей, чем в столице, и, конечно, о работе над новым фильмом. Программа "Разговор о важном" выйдет в эфир в 19.30 на "Домашнем".