виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Пт
утро
+15/+17
Пт
день
+18/+20
Пт
вечер
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.2743
Евро/Рубль:
  62.9203

По данным ЦБР (2017.05.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 25.05.2017 (58.54)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Пенсионер из Большого Луга возрождает древнее рукоделие

Опубликовано: 25.05.2017 18:09

Изображение В его руках яркие нити превращаются в уютные дорожки для дома. Пенсионер из Большого Луга Владимир Пичугин решил возродить древнее рукоделие. У себя дома он смастерил ткацкий станок.

Нить за нитью - и вот уже вырисовывается контур будущего полотна. Владимир Пичугин так возрождает крестьянское рукоделие. Несколько лет назад у себя дома он самостоятельно смастерил ткацкий станок. Теорию ткачества преподали иркутские мастера, а вдохновение подарили воспоминания о детстве. "Перед пенсией вспомнил я свою бабушку. Когда-то в детстве она водила меня к своей подруге. И я видел там ткацкий станок. Ну только старинный. И у меня перед пенсий вспомнилось, и так в душе загорелось. Потом захотелось сделать станок и начать ткать. Ну, это зов предков, наверное. А как еще назовешь", - рассказывает Владимир Пичугин.

Свои творения он не продает. Яркие дорожки мастер отвозит на выставки и, конечно же, дарит своим близким. Ткань для своих работ мастер подбирает особую. Она должна быть яркой, а цветы мелкими. Семья Владимира Пичугина поддерживает его увлечение. Жена ткать пока не научилась, но к творчеству мужа относится с большой теплотой. "Здесь столько много ярких цветов, очень ярких. Вот, видите, и голубенький, и зелененький, и желтенький. Володя всегда старается делать дорожки. Вот эту он старался для внучки на день рождения. И получилась, видите, такая радостная веселая дорожечка. Я очень довольна, что он занимается этим", - делится Татьяна Пичугина.

Мастер на достигнутом останавливаться не собирается. В будущем он планирует построить новый станок и освоить технику браного ткачества. Чтобы создавать не только дорожки, но и рубашки. А еще ему хочется, чтобы такому искусству научилось больше людей. Для этого он даже наладил старинный станок в шелеховской мастерской творчества. И теперь рукодельницы смогут создавать на нем свои яркие шедевры.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6725158691406 Sec.