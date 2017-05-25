Автор: Внеш. корр.

Пенсионер из Большого Луга возрождает древнее рукоделие

Опубликовано: 25.05.2017 18:09

В его руках яркие нити превращаются в уютные дорожки для дома. Пенсионер из Большого Луга Владимир Пичугин решил возродить древнее рукоделие. У себя дома он смастерил ткацкий станок.

Нить за нитью - и вот уже вырисовывается контур будущего полотна. Владимир Пичугин так возрождает крестьянское рукоделие. Несколько лет назад у себя дома он самостоятельно смастерил ткацкий станок. Теорию ткачества преподали иркутские мастера, а вдохновение подарили воспоминания о детстве. "Перед пенсией вспомнил я свою бабушку. Когда-то в детстве она водила меня к своей подруге. И я видел там ткацкий станок. Ну только старинный. И у меня перед пенсий вспомнилось, и так в душе загорелось. Потом захотелось сделать станок и начать ткать. Ну, это зов предков, наверное. А как еще назовешь", - рассказывает Владимир Пичугин.

Свои творения он не продает. Яркие дорожки мастер отвозит на выставки и, конечно же, дарит своим близким. Ткань для своих работ мастер подбирает особую. Она должна быть яркой, а цветы мелкими. Семья Владимира Пичугина поддерживает его увлечение. Жена ткать пока не научилась, но к творчеству мужа относится с большой теплотой. "Здесь столько много ярких цветов, очень ярких. Вот, видите, и голубенький, и зелененький, и желтенький. Володя всегда старается делать дорожки. Вот эту он старался для внучки на день рождения. И получилась, видите, такая радостная веселая дорожечка. Я очень довольна, что он занимается этим", - делится Татьяна Пичугина.

Мастер на достигнутом останавливаться не собирается. В будущем он планирует построить новый станок и освоить технику браного ткачества. Чтобы создавать не только дорожки, но и рубашки. А еще ему хочется, чтобы такому искусству научилось больше людей. Для этого он даже наладил старинный станок в шелеховской мастерской творчества. И теперь рукодельницы смогут создавать на нем свои яркие шедевры.