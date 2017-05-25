Автор: Внеш. корр.

Пьяная мать сутки не замечала отсутствия маленького сына

Опубликовано: 25.05.2017 18:05

4-летнего ребенка нашли возле одного из домов в Ангарске. Чтобы найти маму мальчика, потребовались сутки. Сотрудники полиции обошли детские сады. В одном из них ребенка опознали. Оказалось, что мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения и не заметила пропажи. Сейчас мальчик находится в центре реабилитации несовершеннолетних. Семью поставят на учет.

"В 27 квартале города Ангарска был обнаружен 4-летний мальчик, который находился на улице без сопровождения взрослых. О месте нахождения его родителей не было ничего известно. В ходе поисков полицейские установили личность матери несовершеннолетнего. Сейчас она находится в отделе внутренних дел. И инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины, по которым ребенок оказался один, без сопровождения взрослых. По данному факту проводится проверка", - сообщил Андрей Иванов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

25 мая в мире отмечается Международный день пропавших без вести детей. Именно в этот день 38 лет назад в Нью-Йорке исчез 6-летний Итан Пэйтс. После нескольких лет безуспешных поисков в США была создана международная организация по поиску пропавших детей. В этом году в Иркутской области зарегистрировано 485 случаев пропажи несовершеннолетних. Почти все нашлись и уже находятся дома. Остальные потерявшиеся попросту находятся в бегах и возвращаться домой или в детские учреждения не хотят.

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