виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+16
Пт
утро
+15/+17
Пт
день
+18/+20
Пт
вечер
+14/+16

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.2743
Евро/Рубль:
  62.9203

По данным ЦБР (2017.05.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 25.05.2017 (58.54)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Внеш. корр.

Пьяная мать сутки не замечала отсутствия маленького сына

Опубликовано: 25.05.2017 18:05

Изображение 4-летнего ребенка нашли возле одного из домов в Ангарске. Чтобы найти маму мальчика, потребовались сутки. Сотрудники полиции обошли детские сады. В одном из них ребенка опознали. Оказалось, что мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения и не заметила пропажи. Сейчас мальчик находится в центре реабилитации несовершеннолетних. Семью поставят на учет.

"В 27 квартале города Ангарска был обнаружен 4-летний мальчик, который находился на улице без сопровождения взрослых. О месте нахождения его родителей не было ничего известно. В ходе поисков полицейские установили личность матери несовершеннолетнего. Сейчас она находится в отделе внутренних дел. И инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины, по которым ребенок оказался один, без сопровождения взрослых. По данному факту проводится проверка", - сообщил Андрей Иванов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

25 мая в мире отмечается Международный день пропавших без вести детей. Именно в этот день 38 лет назад в Нью-Йорке исчез 6-летний Итан Пэйтс. После нескольких лет безуспешных поисков в США была создана международная организация по поиску пропавших детей. В этом году в Иркутской области зарегистрировано 485 случаев пропажи несовершеннолетних. Почти все нашлись и уже находятся дома. Остальные потерявшиеся попросту находятся в бегах и возвращаться домой или в детские учреждения не хотят.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.622486114502 Sec.