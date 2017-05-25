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Автор:
Альфия Еремеева

На 2,5 миллиарда рублей пополнился бюджет Иркутска на 2017 год

Опубликовано: 25.05.2017 18:01

Изображение Такое существенное прибавление - результат участия в инвестиционных проектах. Поступившие финансы распределили сразу по нескольким важным программам. За поправки проголосовали сегодня депутаты городской думы.

Самые крупные вложения направят на решение серьезных проблем. Большая часть доходов - полтора миллиарда рублей - пойдет на реконструкцию очистных сооружений на правом берегу. Следующий важный пункт в строке расходов - ремонт автомобильных дорог. На них дополнительно потратят 632 миллиона рублей. Крупную сумму направят и на благоустройство Иркутска. Больше 200 миллионов рублей на формирование комфортной городской среды. "Помимо этого, выделены средства в объеме 98 миллионов рублей на софинансирование выкупа зданий детского сада в 8 микрорайоне Ново-Ленино и 2 миллиона рублей на реконструкцию гимназии №25. Также предусмотрена субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, обеспечение жильем молодых семей", - сообщила Альфия Валиулина, председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска.

Вместе с поправками доходная часть составляет почти 16,5 миллиардов рублей. В дело пойдут все поступившие в казну города средства. Так что дефицит бюджета сохраняется. "Все изменения, которые были нами рассмотрены, не повлияли на сумму долга или других негативных процессов в жизни города. Поэтому бюджет стабилен, бюджет в развитии. Мы все надеемся, что это не последнее рассмотрение изменений в бюджет в этом году", - сказала Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска.

Важность сегодняшних поправок иркутяне совсем скоро ощутят на себе. Ведь из-за перераспределения финансов больше 23 миллионов рублей направят дополнительно на оплату труда бюджетников. Примерно такую же сумму добавят на ремонт пешеходных мостов, лестниц и освещения в городе.

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