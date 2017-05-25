Автор: Клим Куликов

Андрей Ещенко дал старт турниру по футболу среди детей

Опубликовано: 25.05.2017 17:09

Чемпион вернулся домой. Победитель чемпионата России по футболу в составе московского "Спартака" Андрей Ещенко по традиции приехал в родной Иркутск. И уже в третий раз дал старт своему турниру по футболу среди детей. В этом году он собрал рекордное количество участников.

Он скромно сидит в сторонке, и вроде ничего не выдает в этом человеке чемпиона России по футболу, игрока московского "Спартака" и иркутского первопроходца на высоту отечественного футбола. Андрей Ещенко не изменяет себе и всегда после сезона приезжает в родной Иркутск. "Во-первых, у меня тут родственники живут. Друзья, с которыми я начинал, кто мне помогал. Это мои родные стены, мой город родной. Поэтому я сюда приезжаю каждый год. Когда закончу с футболом, подольше приеду сюда", - признается Андрей Ещенко, игрок ФК "Спартак" (Москва), чемпион России по футболу.

Третий турнир Андрея Ещенко уже стал традиционным. В этом году число участников турнира действующего чемпиона России увеличилось до 16, причем, в том числе, есть и представители Читы.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Поблагодарить Андрея Ещенко за то, что он находит время, занимаясь серьезной работой, ежегодно приезжать сюда, чтобы встретиться с ребятами и болельщиками.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: Ты стал чемпионом России в составе команды "Спартак", и не ты один, после того как ты развернул наш флаг, теперь все иркутяне считаются чемпионами России.

Помимо Андрея Ещенко и Романа Зобнина, в российской премьер-лиге Иркутск представляет Максим Машнев. Игрок тульского "Арсенала" нынешний сезон провел в владивостокском "Луче-Энергии" в аренде. Отпуск проводит в родном городе и всегда смотрит один из немногих крупных детских футбольных турниров Иркутска. "Если честно, это хороший турнир, я думаю, ребятам приятно, особенно когда он сам приезжает, и они могут увидеть профессионала, который добился серьезных успехов", - сказал Максим Машнев, игрок ФК "Арсенал" (Тула).

Открытие турнира ознаменовалось футбольным матчем, где молодежная команда "Зенита" сразилась со звездами иркутского футбола.