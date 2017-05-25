Автор: Марина Беклемишева

В Иркутске стартует Большой фестиваль мультфильмов

Опубликовано: 25.05.2017 17:03

Нарисованная реальность очарует иркутян на целую неделю. В Доме кино сегодня открывают Большой фестиваль мультфильмов. В областном центре анимационный марафон проходит в третий раз. В этом году репертуар фестиваля состоит из нескольких блоков.

Это "Премьеры" - новейшие российские мультфильмы, "Победители" - ленты, получившие призы крупных международных фестивалей, "Документальная анимация" - мультики, созданные на основе реальных событий, а также "Мульфильмы со смехом", "Мультфильмы-иллюзии" и юбилейный блок, посвященный 80-летию Союзмультфильма. Также в рамках фестиваля в субботу и воскресенье профессиональные мультипликаторы проведут бесплатные мастер-классы. Маленьких иркутян научат технике пиксиляции. "Обычно все думают, что это что-то, связанное с пикселями. На самом деле это не так. Это от английского слова "pixy", которое переводится как "странный и причудливый". Это техника покадровой съемки человека. При таком способе съемки человек приобретает такое странное необычное движение", - объяснил Михаил Солошенко, режиссер-мультипликатор.

Сегодня Большой фестиваль мультфильмов открывают лентой "Жизнь Кабачка". Кукольная анимация французского режиссера Клода Барраса была номинирована на премию "Оскар". Она рассказывает о мальчике, попавшем после смерти мамы в детский дом, и затрагивает острые социальные и общечеловеческие проблемы. Трогательный и увлекательный мультфильм иркутяне увидят раньше премьеры, которая в России намечена на 1 июня. Программа фестиваля рассчитана и на взрослых зрителей, отмечают организаторы.

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