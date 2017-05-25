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Автор:
Ирина Белогривая

В Приангарье в этом году почти 13 тысяч выпускников

Опубликовано: 25.05.2017 16:59

Изображение Сегодня во всех российских школах проходят последние звонки. В Иркутской области в этом году почти 13 тысяч выпускников. По традиции на торжественных линейках выступают самые юные ученики. Они поздравляют старшеклассников, провожая их во взрослую жизнь. А уже в понедельник иркутских выпускников ждут экзамены.

29 мая будут сдавать географию и информатику. Сегодня ход подготовки школ к ЕГЭ проверила министр образования региона Валентина Перегудова. Она побывала в 14-й школе Иркутска. Рамки на входе, опечатанный сейф с КИМами, отдельный штаб для организаторов. В аудиториях, где экзамен пишут ученики, тоже все строго. "Ребята садятся по одному за парту. Камеры видеонаблюдения расставлены так, чтобы видна была вся аудитория. В аудитории будет также находиться по одному организатору и одному наблюдателю", - сообщила Валентина Перегудова, министр образования Иркутской области.

Трансляцию с экзамена можно увидеть в интернете. В 90% пунктов приема ЕГЭ есть онлайн-наблюдение. Для сдачи экзамена организовали два пункта в колониях для несовершеннолетних, а также девять мест для тех, кто обучается на дому по состоянию здоровья. Продлятся экзамены до 1 июля. По словам Валентины Перегудовой, среди предметов на выбор выпускники чаще всего предпочитают обществознание и физику, историю, биологию и химию.

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