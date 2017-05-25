Автор: Николай Бессонов

Борьбу с лесными пожарами ведут 560 человек

Опубликовано: 25.05.2017 16:55

По оперативной информации регионального министерства лесного комплекса, в Приангарье на территории Бирюсинского лесничества бушуют два крупных пожара. Площадью 1000 и 800 гектаров.

Еще обнаружили три очага гораздо меньших размеров, общей площадью 55 гектаров. В Тайшетском и Братском районах огонь распространился на площади в сотни гектаров. Всего на борьбу с лесными пожарами направили 560 человек, задействовали 190 единиц наземной техники. Усилена и авиагруппировка. В тушении и наблюдении участвуют 4 борта.