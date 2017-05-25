Автор: Николай Бессонов

Метеорологи прогнозируют усиление ветра

Опубликовано: 25.05.2017 16:53

С северо-запада на Приангарье движется холодный атмосферный фронт. Он принесет непогоду уже сегодня ночью.

Ненастье будет сопровождаться порывами ветра до 20 метров в секунду. В выходные столбики термометров резко опустятся. Днем они покажут не больше + 15, +20 градусов, а ночью в субботу и воскресенье и вовсе устремятся к нулю. По региону возможны заморозки до -3 градусов. Касается это, в том числе, и Иркутска. Ждать возвращения лета можно будет не раньше следующей недели.

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