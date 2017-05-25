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Автор:
Клим Куликов

Футболисты иркутского "Зенита" одержали вторую победу подряд

Опубликовано: 25.05.2017 13:56

Минувшим вечером" сине-белые" принимали лидера зоны "Восток" - команду "Чита". "Зенит" играл первым номером и смотрелся очень уверенно.

На 19-й минуте Иван Яковлев красивым ударом головой открыл счет. При всей активности и желании читинцы так ничего и не смогли противопоставить сопернику. Во втором тайме Александр Усов удвоил преимущество. 2:0 - уверенная победа "Зенита". "Очень нужная победа. Очень она была нужна для очкового баланса и для внутренней уверенности ребят. Все, что оговаривали на установке, было выполнено, особенно первый тайм", - сказал Олег Яковлев, главный тренер ФК "Зенит-Иркутск".

Очередной матч первенства России среди команд второго дивизиона "Зенит" проведет 31 мая также в Иркутске. На поле стадиона "Зенит" наша команда сыграет с "Сахалином" из Южно-Сахалинска.



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