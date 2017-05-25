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Автор:
Виктория Малая

Иркутские сотрудники Росгвардии вернулись из командировки на Северный Кавказ

Опубликовано: 25.05.2017 13:53

Вернулись из длительной командировки. Сегодня в Иркутск прибыли сотрудники подразделений регионального управления Росгвардии. Бойцы СОБРа и ангарского ОМОНа три месяца служили на территории Северного Кавказа. Охраняли общественный порядок и безопасность. Сегодня им вручили новые погоны в связи с получением специальных званий.

"Несмотря на то, что срок командировки был продлен, личный состав это принял с достоинством. Все служебные и боевые задачи в полном объеме выполнены. Работа заключалась в повседневной деятельности при взаимодействии с оперативной группой", - сообщил Виктор Петрачук, командир ангарского ОМОН управления Росгвардии по Иркутской области на территории Северного Кавказа.

На взлетной полосе прибывших встречали руководители подразделений, сослуживцы, родственники и близкие. Для многих бойцов и офицеров это уже не первая командировка. За образцовое исполнение служебного долга на Северном Кавказе сотрудники имеют ведомственные и государственные награды.



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