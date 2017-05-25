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Автор:
Екатерина Лыкова

Электронные больничные листы вместо бумажных начали вводить в Иркутске

Опубликовано: 25.05.2017 13:49

Изображение На новую систему переходят по всей стране. Пять медицинских организаций в Иркутске попали в пилотный проект. Уже в конце июня там смогут выдать электронные листы нетрудоспособности. Как это отразится на пациентах и врачах?

Меньше бумажной волокиты, больше внимания пациенту. Сейчас на приемах у врачей практически нет записей вручную. Вот и больничные листы скоро заменят электронными. Пациенты такой альтернативе рады. "Раньше, чтобы получить больничный лист, приходилось ходить по многим кабинетам и очередям, а в будущем это все упразднится, и будет экономиться больше времени и нервов", - считает Алексей Родионов, пациент.

Сейчас в 4-й поликлинике доктора осваивают новую программу. Учреждение вошло в пилотный проект по переходу на электронные листы нетрудоспособности. Теперь заполнять бланк будет сам врач. "В листе нетрудоспособности исправления вносить нельзя, и если ошибка в имени, в отчестве, в дате рождения, а это бывает, к сожалению, и пациент вынужден ходить, менять, брать дубликаты, каждый лист нетрудоспособности - это тоже большие деньги, то есть и экономия нервов, я думаю, это будет очень удобно", - говорит Маргарита Федюкова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе иркутской поликлиники №4.

Пациенту на руки выдадут только бумагу с номером больничного листа. Ее он передаст на работу. Для этого организации тоже должны быть в этой программе. В конце июня электронные больничные листы смогут выдавать в пяти медицинских учреждениях Иркутска. А к концу года на новую систему планируют перевести все поликлиники и больницы. "Сотрудники должны установить программу на рабочее место врача или специалиста, который будет непосредственно выписывать больничный лист в электронном виде, установить электронно-цифровые подписи. По итогам этого пилотного проекта в этих нескольких медицинских организациях будет понятен эффект, результат", - сказала Софья Белобородова, замдиректора по информационным технологиям медицинского информационно-аналитического центра Иркутской области.

Электронные больничные позволят избежать мошенничества. В фонде социального страхования говорят: такие случаи встречаются. "В ходе выездных проверок мы обнаруживаем, что листы поддельные, иногда работодатели сами обращаются к нам с обращениями по поводу проверки представленных работниками больничных листов, и тоже выявляются случаи поддельных листков, внедрение как раз электронного документа позволит исключить случаи подделки", - сообщила Влада Забирова, директор филиала №1 Иркутского регионального отделения фонда социального страхования.

Бумажная версия также останется. Люди сами выберут, в какой форме сдавать больничный лист.

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