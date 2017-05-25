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Автор:
Ирина Белогривая

65 игровых автоматов пустили под пресс

Опубликовано: 25.05.2017 13:42

Изображение Терминалы уничтожили на специальном полигоне. Нелегальное оборудование изъяли в ходе оперативных мероприятий, которые провели сотрудники полиции. Организаторов незаконного бизнеса уже установили и привлекли к ответственности.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, только за прошлый год изъяли более 400 игровых автоматов, а также покерные столы и фишки. В суды направили 15 уголовных дел. Их фигурантами стали почти 30 человек. В регионе действуют телефоны доверия, по которым можно сообщить информацию о подпольных игровых салонах.

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