950 тысяч рублей за моральный вред родителям и лечение ребенка

По данным ЦБР (2017.05.25)
Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)
Такую сумму по решению суда выплатит водитель 37 автобуса. Авария с его участием произошла 1 сентября прошлого года. Тогда мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и врезался в опору рекламной конструкции.
В результате одна женщина погибла, а 15-летний подросток так и не восстановился от тяжелых травм. Он потерял способность двигаться, разговаривать, не может есть и дышать без специального оборудования. На суде представитель перевозчика против компенсации не возражал. В итоге суд взыскал 200 тысяч в пользу отца и матери, 600 тысяч в пользу подростка. Еще 150 тысяч присудили за ненадлежащее оказание услуг перевозки и штраф.