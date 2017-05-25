Автор: Внеш. корр.

950 тысяч рублей за моральный вред родителям и лечение ребенка

Опубликовано: 25.05.2017 13:40

Такую сумму по решению суда выплатит водитель 37 автобуса. Авария с его участием произошла 1 сентября прошлого года. Тогда мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и врезался в опору рекламной конструкции.

В результате одна женщина погибла, а 15-летний подросток так и не восстановился от тяжелых травм. Он потерял способность двигаться, разговаривать, не может есть и дышать без специального оборудования. На суде представитель перевозчика против компенсации не возражал. В итоге суд взыскал 200 тысяч в пользу отца и матери, 600 тысяч в пользу подростка. Еще 150 тысяч присудили за ненадлежащее оказание услуг перевозки и штраф.

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