виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+31
Чт
день
+30/+32
Чт
вечер
+23/+25
Пт
ночь
+15/+17

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.2743
Евро/Рубль:
  62.9203

По данным ЦБР (2017.05.25)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

Сразу 40 домов уничтожил огонь в Приангарье

Опубликовано: 25.05.2017 13:34

Стихия свирепствовала в Тайшетском и Чунском районах. Пострадали поселки Пойма, Юрта, Новотрёмино, Горевой и Октябрьский. И снова десятки людей остались без крова. О причинах бедствия и дальнейшей судьбе погорельцев – следующий материал.

Вместо домов пепелища и обгоревшие печи. Такая картина в Приангарье уже не в новинку. Ровно месяц назад огонь уничтожил Бубновку, вплотную подбирался к деревням и селам. На этот раз в эпицентре Тайшетский район. Десятки жителей Поймы, Юрты, Новотрёмино и Горевого остались без крова. "Сейчас работает оперативно-следственная группа по установлению причин пожара. Для организации работы непосредственно в Тайшетский район выехал мой заместитель по надзорной деятельности. Одна из версий, которые рассматриваются, - это короткое замыкание. В принципе ситуация была ожидаема. У нас подразделения работали уже в усиленном варианте", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Распространению огня способствовали жара и сильный ветер. С учетом прогноза метеорологов спасатели перешли на двусменный режим работы. Пришлось мобилизовать добровольцев из пожарных команд и дружин. В Тайшетский район перебросили дополнительную технику и людей. В Братск вылетела авиация. Железнодорожники отправили пожарные составы. "Вчера погодные условия, к сожалению, вмешались опять на западе нашей области, был очень серьезный ветер в Тайшетском районе, Чутском районе. Непогода пришла с Красноярского края. И опять, как говорится, беда. В основном это человеческий фактор, у нас в общей сложности погорело около 40 домов", - сказал Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области.

Пострадавших и погибших нет. По предварительным подсчетам, теперь в жилье нуждаются 40 человек. Пока их приютили родственники и знакомые. Тем временем площадь лесных пожаров в регионе растет. Значительный урон стихия нанесла в пригороде Вихоревки. Там огонь прошелся по дачным поселкам и садоводствам. Сгорели дома и хозяйственные постройки. "Я даже предположительно не могу сказать, но очень много сгорело. Да такой ветер был, там бесполезно. Там перекидывалось с домика на домик, как факела. Что сгорело - догорает, а так-то уже все потушили. Там всю ночь пожарные тушили. Из-за ветра так много и сгорело. Ветра бы не было, не было бы такого", - рассказал Игорь Санчук, житель г.Вихоревка.

Тем временем режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Приангарье. Ходить в лес и разводить костры нельзя.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6645150184631 Sec.