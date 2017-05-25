Автор: Николай Бессонов

Сразу 40 домов уничтожил огонь в Приангарье

Опубликовано: 25.05.2017 13:34

Стихия свирепствовала в Тайшетском и Чунском районах. Пострадали поселки Пойма, Юрта, Новотрёмино, Горевой и Октябрьский. И снова десятки людей остались без крова. О причинах бедствия и дальнейшей судьбе погорельцев – следующий материал.

Вместо домов пепелища и обгоревшие печи. Такая картина в Приангарье уже не в новинку. Ровно месяц назад огонь уничтожил Бубновку, вплотную подбирался к деревням и селам. На этот раз в эпицентре Тайшетский район. Десятки жителей Поймы, Юрты, Новотрёмино и Горевого остались без крова. "Сейчас работает оперативно-следственная группа по установлению причин пожара. Для организации работы непосредственно в Тайшетский район выехал мой заместитель по надзорной деятельности. Одна из версий, которые рассматриваются, - это короткое замыкание. В принципе ситуация была ожидаема. У нас подразделения работали уже в усиленном варианте", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Распространению огня способствовали жара и сильный ветер. С учетом прогноза метеорологов спасатели перешли на двусменный режим работы. Пришлось мобилизовать добровольцев из пожарных команд и дружин. В Тайшетский район перебросили дополнительную технику и людей. В Братск вылетела авиация. Железнодорожники отправили пожарные составы. "Вчера погодные условия, к сожалению, вмешались опять на западе нашей области, был очень серьезный ветер в Тайшетском районе, Чутском районе. Непогода пришла с Красноярского края. И опять, как говорится, беда. В основном это человеческий фактор, у нас в общей сложности погорело около 40 домов", - сказал Александр Битаров, председатель правительства Иркутской области.

Пострадавших и погибших нет. По предварительным подсчетам, теперь в жилье нуждаются 40 человек. Пока их приютили родственники и знакомые. Тем временем площадь лесных пожаров в регионе растет. Значительный урон стихия нанесла в пригороде Вихоревки. Там огонь прошелся по дачным поселкам и садоводствам. Сгорели дома и хозяйственные постройки. "Я даже предположительно не могу сказать, но очень много сгорело. Да такой ветер был, там бесполезно. Там перекидывалось с домика на домик, как факела. Что сгорело - догорает, а так-то уже все потушили. Там всю ночь пожарные тушили. Из-за ветра так много и сгорело. Ветра бы не было, не было бы такого", - рассказал Игорь Санчук, житель г.Вихоревка.

Тем временем режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Приангарье. Ходить в лес и разводить костры нельзя.