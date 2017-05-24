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Автор:
Анастасия Байдракова

Черемхово этим летом отметит 100-летие

Опубликовано: 24.05.2017 17:27

Изображение Иркутской области в этом году исполняется 80 лет. И программа "Новости" начинает новый проект - "Мы сибирской породы". Это серия сюжетов о нас. О тех, кто родился в Сибири и вырос здесь. О тех, кто приехал в наш край ненадолго и остался, потому что полюбил эту землю. Мы будем рассказывать о разных городах и районах области. Сегодня рассказ еще об одном юбиляре. Город Черемхово этим летом отметит 100-летие.

Черемхово - город на юге Иркутской области. Административный центр Черемховского района. Население - 51 тысяча человек. Шестой по величине город региона. Один из крупных центров Сибири по добыче угля.

С углем у Олега Мелентьева связано без малого полжизни. 22 года добывал породу, был машинистом экскаватора. Награжден знаком "Шахтерская слава". Угольная пыль въелась в кожу так, что и спустя 15 лет не отмывается. Черемхово - город угольщиков.

Черное золото здесь начали добывать еще в конце XIX века. Строили шахты. Только за 10 лет, с 1896-го по 1906-й, их число почти достигло сотни. Пустую породу ссыпали в так называемые терриконы. Эти огромные насыпи конической формы - и сейчас характерная деталь черемховского пейзажа. А это здание - единственная сохранившаяся от шахт постройка. Закрыли последнюю подземную выработку 45 лет назад. Все галереи затопили... для безопасности. Тогда решили: добывать уголь в черемховском бассейне будут только открытым способом.

В зависимости от глубины залегания угольные пласты различаются и качеством породы. На разрезе постоянно работают экскаваторы разного типа. Вскрышной убирает заранее взорванную горную массу и обнажает пласт. ЭШ - значит экскаватор шагающий. Многотонная махина перемещается с помощью стальных "лыж". Правда, всего на пару метров за раз. Когда пласт вскрыт, породу загружают в машины. А дальше предстоит обработка. "Этот уголь приехал не сразу из-под ковша экскаватора. Он приехал из так называемой ручной породовыборки. То есть там стоит свой комплекс, мы грузим погрузчиком уголь, перемалываем его в бункерах, подаем посредством конвейеров в производственное помещение, где стоят операторы и прямо ручками выбирают оттуда породу", - рассказывает Олег Ведерников, директор разреза "Черемховуголь".

Уголь менее качественный очищают на обогатительной фабрике с помощью воды. Кстати, цикл на фабрике практически замкнутый. Жидкость используют раз за разом, она лишь проходит через отстойники. А горные работы непременно заканчиваются рекультивацией: отвалы породы разравнивают и сажают деревья. В основном хвойные, их древесина ценнее. Хотя символ Черемхово, конечно, черемуха.

В этом году Черемхово исполняется 100 лет. Но это с момента присвоения статуса города. А начиналось все в 1743-м вот на этом холме. Здесь появилась яма. То есть почтовая станция. И на ней 20 человек, во главе которых стоял Степан Кабаков. Это имя в Черемхово историческое. А в XIX веке этот же бугор назывался Вшивым. Потому что здесь селилась городская голытьба.

Легенды говорят: уютную долинку на берегу реки Черемшанки Степан Кабаков облюбовал именно из-за белой кипени цветущей черемухи. Речка с тех пор сильно обмелела и превратилась в ручей. А город за прошедшие годы то бурно развивался, когда пришел Транссиб и в середине ХХ века росла промышленность, то практически лежал в руинах, когда в 90-е все разом рухнуло, и снова восстанавливался. "Особенность малых городов, наверное, заключается в том, что остаются люди, которые искренне привязаны к месту и искренне его любят. Они очень широкие душой, они очень добрые, но они очень простые. Такая гремучая смесь - каторжане, горняки-шахтеры, интеллигенция. Почему на этой земле так много появилось драматургов", - объясняет Вадим Семенов, мэр г.Черемхово.

На площади у драматического театра Черемхово профессиональной беседой заняты три драматурга, которые здесь родились. Это Михаил Варфоломеев, Александр Вампилов (кстати, он родился в черемховском роддоме, несмотря на то, что вырос в Кутулике) и, конечно же, Владимир Гуркин - знаменитый автор пьесы "Любовь и голуби". Кстати, в драматическом театре Черемхово идет несколько постановок по его произведениям.

Спектакль "Прибайкальская кадриль" по своей пьесе Владимир Гуркин поставил в Черемхово в 2002-м. Он и сейчас идет с успехом. Потом были еще три совместных работы и знаменитая "Любовь и голуби" на очереди. Но поставить ее Гуркин не успел. Актеры признаются: Владимир Павлович ушел, но остался в сердцах. "Такой простой, такой родной, такой веселый с самых первых минут. Такой наш, понимаете. Наш. И дружеская атмосфера с самых первых минут. Очень веселый был человек. Очень", - вспоминает Валерия Тальянская, актриса Черемховского драматического театра им. В.Гуркина.

Ну а главным, что Гуркин хотел передать в своих пьесах, была любовь. К жизни, к людям, к работе, творчеству. К родной земле. К городу, символами которого стали черемуха, уголь, любовь и голуби.

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