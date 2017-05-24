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Автор:
Виктория Малая

Один из частных участков Листвянки стал предметом раздора

Опубликовано: 24.05.2017 17:16

Изображение Грязь, антисанитария и ужасный запах - все это ежедневно видят люди, проживающие в Листвянке, на берегу самого чистого озера планеты. И виной всему, конечно, не Байкал, а местные жители, которые устроили на своем участке мини-ферму, но за ней практически не ухаживают.

Вот такие фотографии на своем участке сделал Сергей Волков. По утверждению мужчины, огромные крысы бегут от соседей. На участке вот уже два года происходит что-то непонятное. В старом деревянном доме проживают две женщины. По рассказам соседей, обе с инвалидностью. Они обслуживают три свинарника и пять собак. Но, видимо, делать это качественно не получается. Люди, живущие рядом, буквально задыхаются. "Летом в безветренную, жаркую погоды, когда вот эта земля, выброшенная от свиней, начинает высыхать, она покрывается белой корочкой и начинается специфический запах. Он, как облако, закрывает все окружающее пространство. На участке находиться невозможно. Приходится эти дни пропускать и уезжать в город. Форточки приходится держать закрытыми", - рассказывает Сергей Волков, житель поселка Листвянка.

Люди говорят: когда на улице идут дожди, всю эту свалку с отходами размывает, стоки бегут вниз, прямо к Байкалу. Местные жители уже обращались в службу ветеринарии Иркутской области. В письменном ответе им указали: доступ к частному участку закрыт, поэтому установить правонарушение не получилось. Между тем люди опасаются заразной инфекции. Тем более, договориться с хозяевами опасного участка не получается совсем. Одна из женщин практически не выходит из дома, другая делает это очень редко. Сейчас люди хотят обращаться уже в прокуратуру Иркутского района. Они давно поняли: своими силами разрешить проблему не удастся.

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