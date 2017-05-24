Автор: Алексей Келэвро

Иркутянин пожаловался на небрежное хранение дел в службе судебных приставов

Опубликовано: 24.05.2017 17:11

День открытых дверей в службе судебных приставов. Иркутянин обратился в редакцию программы "Новости" и пожаловался: в здании инспекции документы с персональными данными лежат в коридоре. Доступ к ним имеют все, кто захочет. А ведь среди посетителей учреждения немало и нарушителей закона. Наши корреспонденты срочно отправились проверить информацию.

Лежат дела, неаккуратно. В важном месте, но такие неважные. Раз их так небрежно выставили за порог. Каждая папка именная, наполнение разное, но все связаны с судебными разбирательствами. По сути, в них вся история человека, в том числе финансовая. Такие записи охраняются законом о персональных данных. Но, если никто за ними не смотрит, они могут и пропасть. Хватятся ли судебные органы, если некоторые исчезнут?

Как нам пояснили работники, для них эти документы особой ценности не представляют. Но юристы не согласны: хранить подобные документы должны не в общедоступном коридоре, а в специальном архивном помещении. Ведь если даже бумага утратила силу, указанная в ней информация может стать предметом для интереса преступников. Поэтому те, кто опасаются того, что тайное станет общедоступным, могут обратиться в прокуратуру. В результате судебным органам самим придется предстать перед ответом в суде.