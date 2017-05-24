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Автор:
Маргарита Кислицына

Губернатор побывал в Осинском районе

Опубликовано: 24.05.2017 14:20

Ремонт школы и новая дорога. Капитальное обновление ожидает Осинский район. С рабочим визитом там побывал губернатор Приангарья Сергей Левченко. Какие проблемы волнуют жителей? И какие решения принял во время поездки глава региона? Расскажем далее.

Классы начального блока первой осинской школы опустели. Вместо учеников вскоре их заполнят строители. Восстановления требует все здание. Для обучения школьников приспособили бывший интернат. За 40-летнюю историю постройку капитально ни разу не ремонтировали. "Ремонт предусматривает все абсолютно, начиная с отопления, освещения. Будут менять окна, двери, начиная с подвала и заканчивая крышей", - сказала Нина Гимазова, директор Осинской СОШ №1.

На ремонт требуется 23,5 миллиона рублей. Учреждение осматривает глава региона. Решение принято. Все работы необходимо провести за лето, чтобы в сентябре сюда смогли вернуться школьники. 70 осинских детей услышат свой первый звонок на урок. Губернатор дает поручение: не забыть о благоустройстве прилегающей территории.

Основной блок самой крупной районной школы тоже требует вложений. Всего здесь учится 800 детей. В первую очередь, необходима частичная замена окон, чтобы зимой в классах было тепло. А вот спортивный и актовый залы удалось отремонтировать в прошлом году. В рамках федеральной программы потратили почти два миллиона рублей. Укрепили стены, заменили напольное покрытие.

Поселок Усть-Алтан. Неподалеку, в местности Тортохон, фермерское хозяйство. 500 голов скота. Три тысячи гектаров пашни. Хозяйство развивается. Осваивают новые территории и новые технологии. Сейчас строят новый элеватор для хранения и обработки зерна на шесть тысяч тонн. Перенимают опыт коллег из Красноярска. Такое комплексное развитие позволит пополнить не только местную продуктовую корзину, но и запасы всей области.

Это фермерское хозяйство - одно из самых крупных в Осинском районе. Зерновые культуры, животноводство, а теперь здесь, на берегу Братского водохранилища, появится новая турбаза. В планах даже возвести аквапарк для детей.

О развитии туризма говорили много. Желающих отдохнуть здесь в летний период становится все больше. Одна из самых главных проблем - дороги. Район остро нуждается в асфальтировании трассы "Майская - Рассвет". "Задача очень непростая, поскольку по ценам, которые нам представили проектировщики, там 1,6 млрд стоит асфальтирование и нормальная дорога. Я сегодня дал поручение пересмотреть вопрос на предмет экономии, чтобы мы могли в реальности включить эту дорогу после того, как мы завершим целый комплекс больших дорог, которые мы сейчас строим. Это и Киренск - Казачинское, это и Чуна - Братск", - сообщил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Итоги поездки глава региона подвел на совете по делам округа в Осе. Обсудили вопросы развития сельского хозяйства в районах Усть-Ордынского Бурятского округа, строительства и ремонта дорог, а также подготовку к детскому Сур-Харбану. Впервые такой праздник планируют провести отдельно для школьников. Соревнования состоятся в августе в поселке Новонукутский. А традиционный областной культурно-спортивный праздник Сур-Харбан пройдет в Нукутском районе в июле.

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