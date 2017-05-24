виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Чт
утро
+21/+23
Чт
день
+30/+32
Чт
вечер
+23/+25

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5552
Евро/Рубль:
  63.6189

По данным ЦБР (2017.05.24)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 24.05.2017 14:10

Изображение Иркутские боксеры успешно выступили на Всероссийском турнире, а самый сильный ветеран по жиму лежа - из Приангарья. Самые интересные новости из мира спорта – в дайджесте.

Иркутский "Зенит" сегодня проведет очередной матч первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона. Соперником подопечных Олега Яковлева будет "Чита". Гости уже досрочно стали чемпионами зоны "Восток" и будут в следующем сезоне выступать в футбольной национальной лиге. "Зенит" и "Чита" уже встречались в этом сезоне три раза, и все игры остались за сегодняшними гостями. Четвертая встреча пройдет на стадионе "Труд".

Иркутские боксеры завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях. Они проходили в Кемерово. Василий Штык в весовой категории 75 кг занял второе место. Владимир Давыдов стал третьим в весе 69 кг. Также бронзу привез Владимир Зверян из Хабаровска.

Иркутский спортсмен Савелий Павлов стал победителем первенства мира по жиму лежа среди ветеранов. Соревнование проходит в эти дни в литовском Каунасе. Савелий Павлов с результатом 120 кг опередил соперника из Японии, который стал серебряным призером международного турнира. Бронзовую медаль в весовой категории до 59 килограммов завоевал спортсмен из Латвии.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.8650510311127 Sec.