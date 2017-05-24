Автор: Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 24.05.2017 14:10

Иркутские боксеры успешно выступили на Всероссийском турнире, а самый сильный ветеран по жиму лежа - из Приангарья. Самые интересные новости из мира спорта – в дайджесте.

Иркутский "Зенит" сегодня проведет очередной матч первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона. Соперником подопечных Олега Яковлева будет "Чита". Гости уже досрочно стали чемпионами зоны "Восток" и будут в следующем сезоне выступать в футбольной национальной лиге. "Зенит" и "Чита" уже встречались в этом сезоне три раза, и все игры остались за сегодняшними гостями. Четвертая встреча пройдет на стадионе "Труд".

Иркутские боксеры завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях. Они проходили в Кемерово. Василий Штык в весовой категории 75 кг занял второе место. Владимир Давыдов стал третьим в весе 69 кг. Также бронзу привез Владимир Зверян из Хабаровска.

Иркутский спортсмен Савелий Павлов стал победителем первенства мира по жиму лежа среди ветеранов. Соревнование проходит в эти дни в литовском Каунасе. Савелий Павлов с результатом 120 кг опередил соперника из Японии, который стал серебряным призером международного турнира. Бронзовую медаль в весовой категории до 59 килограммов завоевал спортсмен из Латвии.