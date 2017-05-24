11 редких соколов выпустили на волю сотрудники иркутской зоогалереи

По данным ЦБР (2017.05.24)
Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)
Птицы попали туда в октябре прошлого года. Их изъяли у контрабандистов из Бурятии. Целая преступная группировка занималась отловом краснокнижных птиц на территории Прибайкалья.
Злоумышленники наладили канал по продаже ценных птиц в арабские государства, где стоимость одного экземпляра доходила до 100 тысяч долларов. В зоогалерее рассказали: птицы провели долгое время в неволе и уже начали вести себя беспокойно. Выпуск соколов в естественную среду обитания согласовали с орнитологами.