Автор: Яна Романова

11 редких соколов выпустили на волю сотрудники иркутской зоогалереи

Опубликовано: 24.05.2017 14:08

Птицы попали туда в октябре прошлого года. Их изъяли у контрабандистов из Бурятии. Целая преступная группировка занималась отловом краснокнижных птиц на территории Прибайкалья.

Злоумышленники наладили канал по продаже ценных птиц в арабские государства, где стоимость одного экземпляра доходила до 100 тысяч долларов. В зоогалерее рассказали: птицы провели долгое время в неволе и уже начали вести себя беспокойно. Выпуск соколов в естественную среду обитания согласовали с орнитологами.

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