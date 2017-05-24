виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+23
Чт
утро
+21/+23
Чт
день
+30/+32
Чт
вечер
+23/+25

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.5552
Евро/Рубль:
  63.6189

По данным ЦБР (2017.05.24)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии !
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Какая зарплата нужна иркутянам?

Опубликовано: 24.05.2017 14:06

Изображение 84 тысячи рублей. В такую сумму оценили российские семьи доход, при котором можно достойно жить. По данным исследования, которое публикует ТАСС, жители страны резко увеличили свои финансовые запросы. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 15%. 84 тысячи рублей - максимальный показатель за все время измерений. Подобные опросы проводят уже 8 лет. Мы решили узнать у иркутян, сколько им для счастья надо?

- Если в среднем, то ста тысяч бы хватало!

- Ну, минимум, наверное, тридцать. Не меньше.

- Тысяч тридцать-сорок.

- Ну это все время же проблема. Не знаю. То ничего не надо, то надо!

- Мне хватает, вот сейчас без мечт, того, что я зарабатываю. 20 тысяч вот так хватает!

- Ну вот если брать средний класс, то зарплата от 75 - это нормально!

- Ну триста бы хватило в месяц!

На деле желаемое не всегда совпадает с действительным. По данным опроса, российской семье в месяц в среднем не хватает около 12 тысяч рублей до удовлетворения своих потребностей. Анализ по округам показал, что на Дальнем Востоке желаемые и реальные доходы почти совпадают. В остальных федеральных округах разница существенная: на несколько десятков тысяч рублей.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7803399562836 Sec.