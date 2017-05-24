Какая зарплата нужна иркутянам?

По данным ЦБР (2017.05.24)
Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)
84 тысячи рублей. В такую сумму оценили российские семьи доход, при котором можно достойно жить. По данным исследования, которое публикует ТАСС, жители страны резко увеличили свои финансовые запросы. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 15%. 84 тысячи рублей - максимальный показатель за все время измерений. Подобные опросы проводят уже 8 лет. Мы решили узнать у иркутян, сколько им для счастья надо?
- Если в среднем, то ста тысяч бы хватало!
- Ну, минимум, наверное, тридцать. Не меньше.
- Тысяч тридцать-сорок.
- Ну это все время же проблема. Не знаю. То ничего не надо, то надо!
- Мне хватает, вот сейчас без мечт, того, что я зарабатываю. 20 тысяч вот так хватает!
- Ну вот если брать средний класс, то зарплата от 75 - это нормально!
- Ну триста бы хватило в месяц!
На деле желаемое не всегда совпадает с действительным. По данным опроса, российской семье в месяц в среднем не хватает около 12 тысяч рублей до удовлетворения своих потребностей. Анализ по округам показал, что на Дальнем Востоке желаемые и реальные доходы почти совпадают. В остальных федеральных округах разница существенная: на несколько десятков тысяч рублей.