Автор: Ирина Белогривая

Какая зарплата нужна иркутянам?

Опубликовано: 24.05.2017 14:06

84 тысячи рублей. В такую сумму оценили российские семьи доход, при котором можно достойно жить. По данным исследования, которое публикует ТАСС, жители страны резко увеличили свои финансовые запросы. По сравнению с прошлым годом сумма выросла на 15%. 84 тысячи рублей - максимальный показатель за все время измерений. Подобные опросы проводят уже 8 лет. Мы решили узнать у иркутян, сколько им для счастья надо?

- Если в среднем, то ста тысяч бы хватало!

- Ну, минимум, наверное, тридцать. Не меньше.

- Тысяч тридцать-сорок.

- Ну это все время же проблема. Не знаю. То ничего не надо, то надо!

- Мне хватает, вот сейчас без мечт, того, что я зарабатываю. 20 тысяч вот так хватает!

- Ну вот если брать средний класс, то зарплата от 75 - это нормально!

- Ну триста бы хватило в месяц!

На деле желаемое не всегда совпадает с действительным. По данным опроса, российской семье в месяц в среднем не хватает около 12 тысяч рублей до удовлетворения своих потребностей. Анализ по округам показал, что на Дальнем Востоке желаемые и реальные доходы почти совпадают. В остальных федеральных округах разница существенная: на несколько десятков тысяч рублей.

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