Автор: Татьяна Алексеева

В Приангарье установилась по-летнему жаркая погода

Опубликовано: 24.05.2017 14:00

На этой неделе Приангарье станет самым жарким регионом России, говорят синоптики. В Иркутске лето, а по области установился высокий класс пожарной опасности.

Как чрезвычайный его прогнозируют на территории 18 районов, среди которых снова Киренский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Тулунский, Ольхонский и другие. На остальной территории есть большая вероятность возникновения и распространения пожаров как в лесах, так и в населенных пунктах. "Планируется усилить работу патрульно-маневренных групп на этот период. Всего их у нас по Иркутской области более 1700, численностью более 6 тысяч человек. Если говорить о их работе, то за прошедшие сутки не допущено в лес более 200 человек, выдворено из лесных массивов 46 человек", - сообщил Василий Разумнов, замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Всего с начала пожароопасного периода к ответственности привлекли более 400 правонарушителей, общая сумма штрафов составила почти полтора миллиона рублей, начали 265 административных расследований. В ближайшие сутки по области ожидаются дожди и грозы, усиление ветра до 18 м/с. Дневная температура поднимется до +29 градусов, в южных районах местами до +32 градусов. Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности.