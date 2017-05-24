Автор: Татьяна Алексеева

Иркутскую область могут лишить полномочий по управлению лесами

Опубликовано: 24.05.2017 13:56

Приангарье стало лидером еще в одном анти-рейтинге. Регион вошел в число "двоечников" по управлению лесами. Топ-лист составило федеральное Министерство природных ресурсов, сообщают "Известия". В него вошли субъекты Дальневосточного и Сибирского округов. Оценивали качество подготовки к лесопожарному сезону, исполнение финансовых полномочий и эффективность расходования денег.

"К сожалению, сегодня в числе "двоечников" из года в год оказываются те же регионы Сибирского федерального округа. На Иркутскую область приходится почти 70% объема всех нелегальных заготовок леса в стране. Большинство пожаров также сосредоточены в этих регионах. Сегодня мы вынуждены рассматривать вопрос о возможном изъятии полномочий у ряда регионов в связи с систематическим низким уровнем эффективности их работы", - сообщил Сергей Донской, министр природных ресурсов Российской Федерации.

Директор лесной программы Всемирного фонда дикой природы по России Николай Шматков поддержал предложение. Он привел в пример создание общедоступной карты санитарных рубок в Московской области. А еще ранее генпрокурор Юрий Чайка предложил отобрать у Иркутской области полномочия по лесному надзору. По его словам, регионы плохо справляются с обязанностями по охране лесов.