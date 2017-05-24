Автор: Алексей Келэвро

Три года лишения свободы за продажу контрафактного спиртного

Опубликовано: 24.05.2017 13:52

Три года колонии получил иркутский предприниматель за хранение и распространение контрафактной алкогольной продукции. Известно, что бизнесмен арендовал в Ленинском районе складское помещение, где хранил высокоградусные напитки, готовые к продаже, на сумму более трех миллионов рулей.

Товар был с поддельными акцизными марками, а на некоторых бутылках они и вовсе отсутствовали. С приговором 54-летний предприниматель согласен, его дело Ленинский суд рассмотрел в особом порядке. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. К тому же выплатит штраф около миллиона рублей.

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