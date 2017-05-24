Автор: Яна Романова

Приангарье на втором месте по алкоголизму среди регионов Сибири

Опубликовано: 24.05.2017 13:49

Тот случай, когда победа не радует. Иркутская область заняла непочетное второе место по хроническому алкоголизму. Рейтинг составили среди субъектов Сибири.

Статистику привели в региональном Роспотребнадзоре. Отметили, что негативная ситуация складывается в Приангарье уже на протяжении нескольких лет. Уровень первичной заболеваемости алкоголизмом превышает среднероссийский в 2 раза. Это, безусловно, влечет за собой низкую продолжительность жизни и смертность в трудоспособном возрасте.