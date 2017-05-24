Приангарье на втором месте по алкоголизму среди регионов Сибири

По данным ЦБР (2017.05.24)
Выпуск новостей за 24.05.2017 (65.23)
Тот случай, когда победа не радует. Иркутская область заняла непочетное второе место по хроническому алкоголизму. Рейтинг составили среди субъектов Сибири.
Статистику привели в региональном Роспотребнадзоре. Отметили, что негативная ситуация складывается в Приангарье уже на протяжении нескольких лет. Уровень первичной заболеваемости алкоголизмом превышает среднероссийский в 2 раза. Это, безусловно, влечет за собой низкую продолжительность жизни и смертность в трудоспособном возрасте.