Автор: Яна Романова

Почетным знаком Юрия Ножикова "Признание" наградят Людмилу Берлину

Опубликовано: 23.05.2017 18:14

Берлина отдала политике в Иркутской области больше 20 лет, в том числе руководила областным парламентом. Напомним, награду присваивают за особый вклад в развитие Приангарья и личный бесценный пример труда и профессионализма. Также на получение награды выдвинут заслуженный деятель науки Михаил Винокуров. Решения о присвоении почетных знаков приняли сегодня единогласно на заседании общественного совета при Законодательном собрании региона.

Еще один из вопросов общественного совета - развитие сельского хозяйства до 2020 года. Вице-спикер Кузьма Алдаров отметил необходимость поддержки развития тепличного хозяйства, особенно на севере области, и рыбоводства, что имеет большое значение в связи с ограничениями на вылов омуля. Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил, что с федеральным профильным министерством нужно работать как можно плотнее для увеличения финансирования из центра. Одновременно необходимо активизировать работу по проведению торгов в территориях региона – средства областного бюджета должны использовать эффективно. "У нас мощный профильный комитет, у нас есть устремление увеличивать поддержку. Я думаю, что год будет для нас для всех показательным, каким образом сработают деньги, выделенные вовремя, и как это серьезное количество повлияет на результат этого года", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

На заседании затронули и тему борьбы с туберкулезом в Иркутской области. Среди основных причин, которые снижают эффективность профилактики, неудовлетворительное состояние некоторых специализированных медицинских учреждений, нехватка современного оборудования. Об этом заявил региональный министр здравоохранения. Было отмечено, что впервые за многие годы в бюджете заложены средства на проектирование объектов туберкулезной службы в территориях области. Спикер Законодательного собрания отметил, что парламентарии будут держать на контроле строительство, так как ситуация с туберкулезом в области требует действенных шагов.

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