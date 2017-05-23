Автор: Альфия Еремеева

Медицинскую процедуру провели по решению суда

Опубликовано: 23.05.2017 17:40

Удивили и медиков, и юристов. Родители новорожденной девочки не разрешили врачам спасти жизнь своему ребенку. Ведь для этого требовалось переливание крови, что напрямую противоречит убеждениям супругов. Но юридические законы оказались сильнее суеверий.

Отделение областного перинатального центра. Именно здесь на реанимационном столике ребенок провел первые дни жизни. Девочке поставили тяжелый диагноз - гемолитическая болезнь новорожденных, при которой заменное переливание крови просто необходимо для сохранения жизни. "Это заболевание, которое может закончиться летальным исходом. И второе, что бывает чаще, при этом заболевании бывает поражение нервной системы, и тогда ребенок остается инвалидом. У него может сформироваться ДЦП и другие неврологические отклонения. То есть здоровье ребенка на всю жизнь будет неполноценным", - поясняет Татьяна Павлова, заведующая лечебно-диагностическим центром для новорождённых и детей раннего возраста.

Врачи областной больницы редко, но сталкиваются с родителями, которые против современной медицины. Случалось, что законные представители детей, самые родные и близкие люди были против даже экстренной операции на сердце. Чаще всего такое поведение - страх за жизнь ребенка. А некоторые ставят религиозные убеждения и скудные знания выше доводов медиков. Вот и в этом случае мама девочки начиталась в интернете о вреде переливания крови для младенцев. Убедить ее в обратном не смогли ни врачи, ни юристы областной больницы. Дело дошло до суда. И тут, как нельзя кстати, пришлись поправки в федеральный закон. Ведь раньше подобные дела рассматривали только в общем порядке. "Ранее у нас срок рассмотрения подобных дел составлял 2 месяца по гражданско-процессуальному кодексу. А теперь пять дней. В данном случае суд рассмотрел наше административно-исковое заявление в этот же день, когда оно и поступило, и вынес решение к немедленному исполнению", - сообщила Ирина Подскребышева, юрисконсульт ГБУЗ "ИОКБ".

Врачам разрешили провести экстренное медицинское вмешательство без согласия законного представителя. Переливание крови сделали в тот же день, 19 мая. И уже сегодня состояние девочки вполне благополучное. Из реанимации ее перевели в отделение патологии. С мамой ребенка врачи тоже смогли договориться. А значит, есть все шансы, что у маленькой пациентки все будет хорошо.