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Автор:
Виктория Малая

Иркутский хоспис примет средства личной гигиены

Опубликовано: 23.05.2017 17:35

Изображение Поддержка для безнадежно больных. В Иркутском хосписе ежедневно помогают тем, кого уже нет смысла лечить в обычной больнице. Лекарственные препараты, психологическая помощь… Не остаются в стороне и неравнодушные иркутяне. Сегодня они навестили больных.

Здесь по-другому быть не может: случайные люди не задерживаются. Персоналу сложно работать, прежде всего, психологически, и люди, которые не могут выдержать чужую боль и страдания, быстро уходят. 50% пациентов здесь находятся в так называемой терминальной стадии, когда вылечить нельзя, но можно помочь провести последние дни и месяцы без боли. Как правило, это четвертая стадия онкологии. Подбирают лечение и терапевтическим больным в тяжелом состоянии после инсульта, а также с серьезными травмами.

Пациенты не находятся в хосписе постоянно, стационарно снимают самые острые состояния болезни. Такое учреждение в Иркутске всего одно, и порой пациентам приходится ждать своей очереди. Койки здесь никогда не пустуют. "Все больные поступают только в плановом порядке. Естественно, те, кто нуждаются, это чаще онкологические, в экстренном. У них ожидание от суток до трех. Остальные - от 2 до 14 дней госпитализация составляет. Здесь мы обговариваем с больницей, там, где лечение проходит, та больница чуть дольше их держит. Есть пациенты, которые не дожидаются госпитализации", - говорит Александр Бессонов, главный врач Иркутского хосписа.

Многие из пациентов одинокие или малообеспеченные люди. Им необходимы средства личной гигиены: подгузники, пеленки, противопролежневые средства. Сегодня благотворительный фонд "Губерния" привез в хоспис партию подгузников, которые им передали неравнодушные иркутяне. "Мы с удовольствием примем все эти оставшиеся предметы личной гигиены, с удовольствием приедем за ними самостоятельно. Все это вывезем и в последующем передадим в хоспис", - сообщил Алексей Творогов, исполнительный директор благотворительного фонда "Губерния".

Передавать можно как открытые пачки подгузников, оставшиеся после смерти родственников, так и новые. Телефон для связи с фондом 640-267.

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