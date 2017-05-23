Автор: Анастасия Байдракова

Строительство жилья в Иркутске продолжается

Опубликовано: 23.05.2017 17:29

Сколько строим? Иркутскстат подсчитал, сколько квадратных метров жилья в Приангарье сдали в эксплуатацию в этом году. Выяснилось, отставание от 2016-го незначительное, но есть. Почти перестали строить в Свирске, Ангарске, а также в Ольхонском, Усть-Удинском и Усольском районах. А самый высокий рост показал Эхирит-Булагатский район. Но лидером по объемам сданного жилья остается Иркутск.

В купеческий дом постройки начала века Людмила Шайкевич переехала 45 лет назад. В двух комнатах коммунальной квартиры вырастила детей, сама со временем обустроила ванную - отгородила уголок в общем коридоре. Но все эти годы мечтала о собственном жилье. "Конечно, охота отдельно пожить, уже столько лет на общей кухне. Единственное, страшно документы собирать, Росреестр этот, справки. Это очень сложно для меня", - признается Людмила Шайкевич, иркутянка.

Впрочем, боязнь бумажной волокиты можно оставить в прошлом. За последние годы прогресс сильно шагнул вперед. В управлении капитального строительства Иркутска сейчас зарегистрировать договор долевого участия на приобретение квартиры в новостройке можно без посещения Росреестра и многофункциональных центров. Прямо в офисе. "Этот проект позволяет нашим дольщикам подать документы на госрегистрацию прямо в электронном виде. Эту операцию выполняют сотрудники УКСа с использованием специального электронного сервиса. При таком способе подачи документов срок регистрации сокращается до 5 дней, а для физического лица оплата госпошлины вообще отменяется", - объяснила Татьяна Коковина, начальник отдела продаж МУП УКС г.Иркутска.

Кстати, тем, кто приобретает квартиру в ипотеку, идти тоже никуда не надо. Кредит с максимально сниженной процентной ставкой банк-партнер предлагает оформить на месте. Сейчас компания строит четыре жилых комплекса в разных районах города. Остается только выбрать удобное для себя место.

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