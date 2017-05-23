Автор: Ирина Белогривая

В Иркутске снова запустят колесо обозрения

Опубликовано: 23.05.2017 17:26

Конструкцию уже заказали. Ее установят на соседнем с Юностью острове - Малом Конном. Сегодня мэр Дмитрий Бердников и депутаты городской думы на месте обсудили концепцию развития мест массового отдыха. В рамках проекта планируют к 2018 году обустроить и фанзону для болельщиков чемпионата мира по футболу.

Теннисные корты, прокат велосипедов и катамаранов, веревочный городок, кафе, детские и спортивные площадки, конечно, парковки, зоны для тихого отдыха и массовых городских мероприятий - через пару лет острова Юность и Малый Конный преобразятся. Проект благоустройства территории масштабный. Только в этом году на его реализацию направят 100 миллионов рублей. Половина из муниципального бюджета, половина - спонсорская помощь. "Очень большие планы по работе с водной акваторией, с железной дорогой. Наверное, будем возвращаться к концепции соединения связи 130 квартала и этих островов. И фонари, и освещение, и пешеходные дорожки. И в зимнее время используемая территория, со 100% комфортным наполнением", - сообщил Сергей Юдин, депутат думы г.Иркутска.

На острове Юность появятся зона для футбольных болельщиков. К чемпионату мира в 2018 году оборудуют площадки, где установят экраны для трансляции матчей. На территории уже идет работа: чистят прилегающую акваторию, приводят в порядок насаждения. Благоустроят и набережную в районе памятника Александру III. Там появятся отдельные дорожки для велосипедистов. Как подчеркнул глава города, ход благоустройства будет на контроле не только у мэрии, но и у депутатского корпуса. "Будем проезжать, контролировать. И, думаю, это не последний раз мы здесь, и в процессе работы до конца сезона благоустройства, думаю, не раз еще с вами встретимся. Посмотрите, сколько сегодня возникло интересных вопросов и предложений", - отметил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Ну, а главной изюминкой обновленной территории станет 50-метровое колесо обозрения. Оно будет работать круглый год. С колеса, обещают в мэрии, Иркутск будет видно, как на ладони.