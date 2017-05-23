Автор: Татьяна Алексеева

Слушания по объединению Шелехова и района пройдут 30 июня

Опубликовано: 23.05.2017 17:22

Объединять ли город Шелехов и Шелеховский район? Публичные слушания по этому вопросу состоятся до 30 июня. Указ о проведении таких слушаний на территории Шелеховского района подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Жителям нужно будет ответить на вопрос: одобряете ли вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его территории в границах Шелеховского района? Эту тему глава региона Сергей Левченко обсудил с активом Шелеховского района. Социологические исследования показывают: более 60% жителей района поддерживают это предложение. "Для того чтобы знать, куда же нам дальше двигаться, я бы хотел знать вашу позицию. Вы ее сейчас выскажете, и будем принимать решение по запуску этой процедуры", - заявил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Инициативу проведения публичных слушаний поддержали все участники встречи. В ближайшее время сформируют комиссию областного народного обсуждения и рабочую группу, которая займется организацией публичных слушаний. Курировать этот вопрос будет заместитель губернатора по региональной политике Александр Гоголев. Он знаком со всеми особенностями территории и сам является ее жителем. Если большинство выскажется за создание нового муниципального образования, губернатор выйдет с инициативой в представительные органы поселений Шелеховского района.

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