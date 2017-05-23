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Автор:
Алексей Келэвро

В Приангарье развернули масштабную борьбу с сибирским шелкопрядом

Опубликовано: 23.05.2017 17:19

На помощь лесникам пришла авиация. Самолет Ан-2 с оборудованием для распыления химикатов уже приступил к работе. Подготовили более полутора тысяч литров препарата.

Жидкость не опасна для человека и животных, она уничтожает только гусениц-вредителей. Действовать нужно оперативно, пока они не окуклились и не превратились в мотыльков. Если это произойдет, численность вредителя может резко увеличиться. "Прошлый год был очень благоприятный для развития сибирского шелкопряда. Поэтому у нас 17 тысяч гектаров, мы на них запланировали работу и реализуем ее. Мониторинг ведется постоянный по всем кедрачам. Центр защиты леса, у них это в государственном задании. Просто очаги сибирского шелкопряда, с которыми надо бороться обнаружены в трех лесничествах: Качугское, Заларинское и Черемховское", - сообщил Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области.

Печальный пример есть в Красноярском крае, там по этой причине вводят режим ЧС. В нашем регионе этот вопрос на особом контроле. Для борьбы с вредным насекомым из федерального бюджета и средств леспромхозов выделили более 20 миллионов рублей. Проблемы могут возникнуть только с погодой. Орошать леса можно при отсутствии дождей и сильного ветра. А жителей районов, где будут делать обработку, просят воздержаться от походов в лес.



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