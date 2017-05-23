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Автор:
Екатерина Лыкова

Иркутяне встали стеной на защиту стены

Опубликовано: 23.05.2017 17:15

Изображение Жители микрорайона Ершовский в Иркутске не дали укреплять подпорную конструкцию и буквально легли под колеса техники. Почему, несмотря на риск обрушения, люди категорически против, выясняла съемочная группа программы "Новости".

Пожертвовать почти двумя метрами придомовой территории жители не готовы. Поэтому начать работы по укреплению они попросту не дали - встали перед техникой. Говорят, такой проект им не подходит, в их распоряжении и так пять с половиной метров. Конструкция займет слишком много пространства. "Выходим из подъезда и практически сейчас упираемся в стену. И понимаем, что коль будут делать вот эту стену, подпорные сваи, то наша территория вообще сокращается вполовину. Мы опасаемся, что она упадет действительно, в какой-то момент может кого-нибудь и прибить, мы этого не хотим, но конфликт у нас только из-за самого проекта", - поясняет Анна Сторожко, житель дома №66 мкр. Ершовский.

Тем временем стена уже покрыта трещинами. Швеллеры, которые управляющая компания установила два года назад, в случае обрушения не спасут. У конструкции нет каналов водоотведения, поэтому грунт напитывается водой и создает давление. В прошлом году в микрорайоне Ершовский во время ливней уже обрушилась одна подпорная стена. Чтобы избежать похожей ситуации, служба жилищного надзора предписала управляющей компании устранить опасность, иначе штраф. "Проектировщик, который проектировал укрепление данной стены, сказал, что другого варианта, кроме как данный проект, не существует. Возможны другие варианты, но они либо связаны с риском обрушения дома, либо они более затратны. К сожалению, источник финансирования не определен, бюджет ограничен, и мы вынуждены сделать по данному проекту", - сказал Салават Хангараев, директор управляющей компании.

Жители предлагают усилить стену за счет территории соседнего дома. Но тогда нужно вновь проводить экспертизу и делать новый проект. Такие затраты на себя взять никто не готов. Отказ жителей зафиксировали в полиции. Остается надеяться, что пока жители и управляющая компания рушат стену непонимания, подпорная стена будет держать нагрузку.

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