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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 23.05.2017 15:34

Изображение Представительство "Байкал-Энергии" в сборной России по хоккею с мячом растет, а иркутянин Роман Зобнин вошел в список лучших футболистов страны. Подробности далее.

Иркутянин Роман Зобнин вошел в список 33 лучших игроков футбольной премьер-лиги по версии Российского футбольного союза. Сразу четыре представителя московского "Спартака" стали лучшими полузащитниками страны. Но Зобнин поделил амплуа левого полузащитника с Юрием Жирковым и Олегом Шатовым из питерского "Зенита". В этом сезоне Роман Зобнин провел за московский "Спартак" 29 матчей и забил 2 гола.

В четверг в Иркутске стартует традиционный футбольный турнир Андрея Ещенко. Соревнование проходит в третий раз, и с каждым годом интерес к нему растет. Если в 2015 участвовали шесть команд, то через год уже двенадцать. Сейчас число участников турнира действующего чемпиона России увеличилось до шестнадцати, причем, в том числе, есть и представители Читы. По традиции победители турнира получают награды от Андрея Ещенко.

Главный тренер "Байкал-Энергии" Андрей Пашкин вошел в штаб сборной России по хоккею с мячом. Такие перестановки в главной команде страны произошли после отставки Сергея Мяуса. Теперь команду возглавляет Михаил Юрьев, в чей штаб и входит рулевой иркутян. Ранее Юрьев и Пашкин приводили сборную России к победе в мировых первенствах 2013 года в Венерсборге и 2014го - в Иркутске.

Дзюдоист из Приангарья Дмитрий Ворожбит успешно выступил на Кубке Европы. Турнир проходил в испанском городе Ла-Корунья. В весовой категории 100 килограммов спортсмен стал бронзовым призером. Теперь Дмитрию предстоит участвовать в Кубке Европы, который пройдет через месяц в Берлине. В случае победы он получит возможность отправиться на первенство мира или Европы.

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