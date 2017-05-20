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Автор:
Маргарита Кислицына

Разрушенную тротуарную плитку заменят на асфальт

Опубликовано: 22.05.2017 18:32

Изображение Боль пешеходов - тротуарная плитка. На некоторых иркутских улицах она становится настоящей полосой препятствий: зимой из-за скользкой поверхности, летом из-за трещин и ям. Все чаще горожане жалуются на состояние дорожек. Проблемных мест действительно много. Как будут решать эту проблему, разбиралась съемочная группа программы "Новости".

Проверку не прошла. Скользкая, опасная и быстро разрушается. Все это о тротуарной плитке в Иркутске.

- Если бы она качественно была поставлена, другое дело. Возможно, и ничего. Удобней было бы ходить. А так, вы знаете, можно же пожилому человеку сломать ноги, и упасть, и все, что хотите.

- И разрушается, и запинаешься. Вот асфальт мне больше нравится. А эта плитка выбивается. Вон у нас на 1-й Советской ну все развалилось, и идешь, запинаешься.

- Невозможно ходить. Все-таки для пожилых людей это очень сложно.

На брусчатку по улице Ленина жители жалуются уже давно. Сегодня здесь начали работы по реконструкции. Опасную и разрушенную плитку решили заменить на асфальт. В мэрии объясняют: зимой такое покрытие легче очистить от снега, а летом быстрее и удобнее чинить. "Асфальт - это уже давно зарекомендовавший себя материал. Потому что с плиткой можно попасть на какое-то качество не очень хорошее. Сейчас очень многие льют ее, и проверить ее можно только со временем. Асфальт - это уже отработанные технологии", - говорит Андрей Пономарев, начальник цеха общестроительных работ МУП "Иркутскавтодор".

Работы ведут в ночное время. Днем здесь большой поток пешеходов. Плитка исчезнет на участке от улицы Свердлова до Горького. Асфальтобетоном закроют две тысячи квадратных метров. На перекрестках установят пандусы. В ближайшее время опыт возьмут и для ремонта других тротуаров Иркутска. Например, на улице Советская и на некоторых участках Карла Маркса. "Будем смотреть по тем именно участкам, где плитка вот такого качества у нас положена. Но опять же это не исключает возможности укладывания брусчатки в тех пешеходных местах, именно хорошего качества, которые мы тоже определяем в рамках программы "Городская среда", - сообщила Юлия Гордина, глава Правобережного округа администрации г.Иркутска.

При правильном содержании прослужить такие тротуары должны от 5 до 8 лет, обещают дорожники.

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