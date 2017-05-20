Автор: Екатерина Лыкова

Фестиваль "Дыхание Байкала" откроется 24 мая в Иркутске

Опубликовано: 22.05.2017 18:23

Зазвучат во весь голос. Оперную музыку фестиваля "Дыхание Байкала" вновь услышит Иркутск. Лучшие голоса России, а также Сербии и Италии исполнят самые разные произведения.

По традиции седьмой фестиваль откроют классической русской и зарубежной музыкой. Ценителей ждет выступление народной артистки России Ларисы Марзоевой. В программе следующего дня песни, романсы и баллады. На вечере оперы прозвучит произведение Гаэтано Доницетти "Любовный напиток". Итальянская певица Франческа Романа-Тидди исполнит арии на родном языке. "Публики больше становится на наших концертах, нет полупустых залов, у нас всегда почти полный или переполненный, естественно, там есть молодежь и это очень приятно. Прекрасная публика в Иркутске, знающая, умеющая ценить и умеющая благодарить", - сказал Илмар Лапиньш, художественный руководитель фестиваля оперной музыки "Дыхание Байкала".

Закроют фестиваль каскадом арий: "Севильский цирюльник" Россини, "Дон Жуан" Моцарта, "Сила судьбы" Верди, "Пиковая дама" Чайковского. Выступит и губернаторский симфонический оркестр под руководством Ильмара Лапиньша. Дни музыки стартуют в среду.

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