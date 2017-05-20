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Автор:
Марина Беклемишева

В Черемховском и Заларинском районах спасают лес от сибирского шелкопряда

Опубликовано: 22.05.2017 18:20

Изображение На сегодняшний день вредитель поразил почти 20 тысяч гектаров тайги. Большую часть территории обработают с воздуха. Для этого в Приангарье прибыл оборудованный для распыления самолет Ан-2.

Препарат для человека и животных не опасен. Однако посещать леса во время химической обработки запрещено, сообщает пресс-служба регионального правительства. На работы у специалистов осталось совсем немного времени: гусеницам нельзя дать окуклиться и превратиться в мотыльков, иначе площадь поражения возрастет в разы.

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