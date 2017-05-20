Автор: Алексей Келэвро

Украла деньги, предназначенные для лечения ребенка

Опубликовано: 22.05.2017 18:16

Жительница Усть-Илимска украла пожертвования для больного раком двухлетнего ребенка. Момент похищения попал в камеры наблюдения.

Видно, как посетители супермаркета кладут деньги в прозрачную банку для сбора средств на лечение. Банка стоит на специальной полке. Следом заходит женщина с пакетами и забирает наличность. Она спокойно кладет деньги в сумку и уходит. Найти ее удалось благодаря записям. Отрицать вину 47-летняя местная жительница не стала. Сейчас с ней работают следователи. Предстоит узнать мотивы подобного поступка. Известно, что женщина уже имела ранее проблемы с законом.

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