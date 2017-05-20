Автор: Анастасия Байдракова

Масштабную уборку организовали на дне Байкала

Опубликовано: 22.05.2017 17:57

Больше 20 дайверов в эти выходные собрались в Листвянке, чтобы очистить прибрежную зону и дно озера от мусора. Старые сети, бутылки, банки и покрышки - улов был самым разнообразным. Сколько отходов накопилось под водой и какие находки стали самыми интересными, расскажем далее.

Десант чистоты готов к работе. Сегодня погружение не ради удовольствия, ради Байкала. Убрать дно лучше в начале летнего сезона. Озеро недавно очистилось ото льда, температура воды плюс 4 градуса.

Только автомобильных покрышек в озере обнаружили около десятка. Из экзотических находок - часть старого чугунка и массивная якорная цепь. Но большая часть мусора не так интересна, зато опасна, говорит инициатор и один из участников акции Евгений Мастернак. "Конечно, основная грязь - это вот на этой шельфовой зоне, где-то до метров пяти. Но это и основное место, где вот этот пляж. Через две недели начнется летний сезон, здесь яблоку негде будет упасть. Здесь вот люди, вот там вот бутылки, банки. И вот этот круговорот - отсюда, туда, обратно - вот он и происходит", - говорит Евгений Мастернак, генеральный директор ООО "Компания "Востсибуголь".

Акция с участием дайверов - часть Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group "360 минут". В этом году он стартовал в марте и продлится до октября. Мероприятия с участием почти ста тысяч волонтеров проходят на 10 территориях России. "В этом году Всероссийский волонтерский экологический марафон "360 минут" включен в официальную программу Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Мы верим, что такая практика нашей компании действительно позволит сохранить озеро и улучшить экологическое положение на природных территориях России", - сказала Екатерина Яковлева, специалист по устойчивому развитию En+ Group.

Заботиться об окружающей среде, об экологии важно каждому. Убирать мусор после отдыха на берегу, очищать бытовые стоки. Ведь нарушить природное равновесие очень легко. "Вот на этом месте раньше очень много было губки. Сейчас здесь нет губки, здесь растут водоросли. Спирогира, про которую вы, наверное, слышали. А губка полностью убита этими водорослями. Вода здесь периодически чистая, потому что это все-таки открытый Байкал, сюда приносит чистую воду с Байкала. Но на самом деле в Листвянке воду пить нельзя, по утверждениям ученых-лимнологов, здесь превышение по фекалиям даже происходит", - сообщил Геннадий Мисан, инструктор дайв-центра.

Ну а весь собранный дайверами мусор вывезли на полигон бытовых отходов. Набрался целый грузовик.