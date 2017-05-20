Автор: Алексей Келэвро

Велопробег в память погибших от СПИДа состоялся в Иркутске

Опубликовано: 22.05.2017 17:14

Более 300 велосипедистов проехали по центральной улице Иркутска, чтобы почтить память погибших от СПИДа. Массовый велозаезд "Красная лента" прошел в рамках Всероссийской акции СТОПВИЧСПИД.

Маршрут начинался от торгового центра в районе академического моста, далее по набережной до старого ангарского моста и обратно. Такая акция в течение недели проходила по всей стране. Самые масштабные мероприятия проходят в 28 регионах России, наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией. В Иркутской области с вирусом иммунодефицита живут более 34 тысяч человек. Частой причиной новых заболеваний становятся незащищенные сексуальные контакты - почти 80% всех диагнозов.

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