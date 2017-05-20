Автор: Яна Романова

О байкальской воде узнала вся Россия

Опубликовано: 22.05.2017 17:10

В эфире федеральных телеканалов запустили первый рекламный ролик из серии "Глубинной байкальской воды". Всего их будет четыре. Цель компании - показать силу и величие чистейшего озера в мире и тем самым привлечь внимание к экологии, развитию туризма на Байкале.

А само производство воды тем самым может стать иркутским брендом в России, а значит, вытеснить с прилавков дорогие иностранные аналоги. Добывают байкальскую воду на глубине 430 метров. Производитель для забора воды использует уникальную систему. Интерес потребителя решили подкупить и этикеткой. Их разработали несколько. Каждая расскажет о многообразии природы священного озера.

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