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Автор:
Марина Беклемишева

Праздничную программу, посвященную юбилею Приангарья, представили в Москве

Опубликовано: 22.05.2017 16:17

Изображение "Славное море - священный Байкал" раздавалось над Москвой в эти выходные. Там в парке имени Горького стартовали торжества, посвященные юбилею Иркутской области. Регион представили с размахом.

В самом сердце столицы народные мастера из разных районов Приангарья развернули выставки, где показали свои лучшие работы: произведения из бересты, изделия, вырезанные из дерева и сплетенные из соломы и конского волоса. Весь день народные умельцы проводили мастер-классы. А на большой концертной площадке выступали артисты лучших творческих коллективов Иркутской области. На сцену вышли более 300 человек. "Это только начало. В этом году мы юбилей будем праздновать здесь, в Москве, весь практически 2017 год. А затем, я думаю, мы будем вам показывать и все то, что мы умеем, научились и в последующие годы. И вы увидите, что Сибирь крепка, могуча и на нее можно рассчитывать и можно надеяться", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Праздничная программа позволила представить Иркутскую область с разных сторон: от шаманского обряда и бурятского танца через историю освоения Сибири казаками до судеб ссыльных декабристов и воинов-сибиряков, ушедших на фронт во время Великой Отечественной войны. Концерт в парке имени Горького длился до позднего вечера и стал началом празднования юбилея Приангарья в столице России.

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