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Автор:
Альфия Еремеева

Садоводы выступили против нового председателя

Опубликовано: 22.05.2017 16:13

Изображение Не могут договориться. Жители садоводства "Птица" провели выходные в жарких спорах. Они выступают против председателя. А тот, в свою очередь, приводит им свои аргументы. Могут ли обычные дачники выиграть в таком споре?

Надежда Иванова, член правления садоводства "Птица": Говорит, что там присутствовало 150 человек. У нас было 158 человек, и никто не слышал, что было собрание, что его выбирали. Ни один не сказал, что мы приходили и его выбрали. Мы просто в шоке были после собрания.

В должности председателя Вадим Фирсов меньше месяца, а уже вызвал шквал недовольства. Градус недоверия настолько высок, что жители отказываются платить членские взносы. А это ведет к банкротству садоводства. "У него задолженность 173 тысячи по членским и вступительным взносам. За ЛЭП, за трансформатор, за воду он платить не собирается. Он хочет иметь все даром. Именно от этого начались все судебные тяжбы", - говорит Наталья Зерчак, житель садоводства "Птица".

Все обвинения в свой адрес председатель считает необоснованными. На каждый упрек у него есть опровержение и подтверждающие документы. Но жители говорят: все акты и соглашения липовые. Во всех проблемах председатель обвиняет группу садоводов. По его данным, из казны дачного товарищества похитили 253 тысячи рублей. "Я обратился в суды. 12 исков было рассмотрено в течение года. Из них 9 исков было выиграно. Работа по наведению порядка, работа по наведению законности в этом садоводстве требует продолжения. Мы будем продолжать эту работу", - сказал Вадим Фирсов, председатель садоводства "Птица".

Итог жаркой встречи: несогласные заполнили форму, где указали: нас не было на выборах председателя. Документы передадут в правоохранительные органы. А еще стороны договорились провести новое собрание в ближайшее время, где все вместе определят, кто будет главой садоводства. Нынешний председатель сказал: претендовать на эту должность он больше не будет.

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