Автор: Екатерина Лыкова

В областном центре стартовал Международный книжный фестиваль

Опубликовано: 19.05.2017 19:34

Иркутск на три дня стал литературной столицей Сибири. На стадионе "Труд" стартовал первый Иркутский международный книжный фестиваль. Писатели из разных уголков России, а также зарубежные гости приехали с мастер-классами и лекциями.

Открывает по-новому Гоголя и рассказывает интересные факты из его биографии Владислав Отрошенко. Многие годы лауреат российской и итальянской премий посвятил изучению творческого пути писателя. Услышать от мастеров пера о пути именитых авторов - уникальная возможность. Любовь к книге попробуют привить самым маленьким читателям, для них встречи с детскими писателями. "Ты должен найти такую форму, которая ребенку будет интересна, ты должен говорить на очень простом языке, вплетать интересные сюжеты, постоянно развлекать ребенка, то есть это самое главное", - подчеркивает Илья Носырев, детский писатель, г.Москва.

А к встрече со взрослым читателем издательства со всей России готовились не менее основательно. "Очень расширяет кругозор, ту литературу, которую, может быть, не встречал, можно ее увидеть, с ней познакомиться, полистать и для себя что-то открыть новое", - делится Наталья Хамина, читатель.

Организаторы говорят: уговаривать приехать писателей на фестиваль не пришлось. 50 авторов, поэтов, прозаиков и драматургов с радостью откликнулись. Причем половина из них так или иначе связаны с Иркутском. "Здесь есть своя литературная история, интересные авторы, которые родились здесь, были здесь проездом, писали об Иркутске. Если человек немного знает о стране, но про Иркутск он слышал, это благодаря литературе, благодаря вкладу иркутских авторов", - говорит Константин Мильчин, куратор Иркутского международного книжного фестиваля.

Организаторы надеются, что первый книжный фестиваль станет традицией. Сохранить авторитет книги решил фонд "Вольное дело".

Екатерина Светличная, заместитель генерального директора фонда "Вольное дело": Это город, в котором открылась первая публичная библиотека в России за Уралом, это город связанный с историей декабристов, это город, который дал России и миру таких великих писателей, как Распутин, Вампилов, мы привезли теперь знаменитого на весь мир Вырыпаева.

Мария Грачева, руководитель направления по устойчивому развитию En+ Group: Роль книги во все времена очень важна, но сейчас, в сегодняшнее время, она возможно немножко потерялась, поэтому нам важно, в том числе этим фестивалем, подчеркнуть эту важность, я сама люблю читать бумажный источник.

Семь площадок готовы принять слушателей. На театральных подмостках зрителей ждут артисты МХАТа.